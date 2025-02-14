Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile pozlarını 'Ömürlük sevgilim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evliliklerinde Lalin ve Leyla isminde iki kız çocukları bulunan çift, ünlüler dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta kızları ve eşiyle Maldivler tatiline giden Sinem Kobal, tatil pozlarını peş peşe paylaşmıştı. Kobal bu kez de İmirzalıoğlu ile aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"ÖMÜRLÜK SEVGİLİM"

Sevgililer günü için paylaşım yapan Kobal, fotoğraflara "Ömürlük sevgilim" notunu düştü. Çiftin pozlarına yakın çevresinden ve hayranlarından kalpli yorumlar geldi.

İşte ünlü çiftin pozları...