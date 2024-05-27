Sinan Akçıl, kazaya neden oldu! Eleştiriler sonrası sinirlendi: Kimseden kaçmam
Sinan Akçıl, konser vermek için gittiği İzmir'de karşıdan karşıya geçmek isterken kazaya neden oldu. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şarkıcı, gelen eleştirinin ardından açıklama yaparak "Kazaya ben sebep olmadım. Kaza yapan kardeşimizle buluşup gerekeni yapacağız. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir" dedi.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser vermek için İzmir'e gitti. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Akçıl, karşıdan karşıya geçerken kazaya neden oldu. Görüntülerin yayılmasıyla eleştirilen şarkıcı, kendisini savundu.
ŞOFÖR ÜZERİNE YÜRÜMEYE ÇALIŞTI
Akçıl, bir arkadaşıyla ışığın olmadığı yerde karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şarkıcı, kontrol etmeden yola atlayınca bir kamyon şoförü de ani fren yaptı. Bunun sonucunda arkasındaki bir otomobil de duramayarak öndeki araca çarptı. Kazaya aldırış etmeyen Akçıl ise yoluna devam etti. Sinirlerine hakim olamayan sürücülerden biri, şarkıcının üzerine yürümeye çalışırken birisi araya girdi. Şarkıcı ve vatandaşların o anları da Fenomenlere Dair Her Şey hesabından yayınlandı.
ELEŞTİRİLERE CEVAP: KRALI GELSE KAÇMAM
Görüntülerin yayılmasıyla eleştirilerin hedefi olan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birkaç tam gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Gördüm, duydum. Kazaya ben sebep olmadım. Kız öğrenci yurdu 'Sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım. Yürüdüğüm yer konser alanı yani orası konser alan. Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'abi ben seni seviyorum' dedi. Ben de gereken neyse yapalım dedim. Yarın ofiste buluşulacak. Mükemmel bir konserdi, teşekkürler İzmir'im. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir."