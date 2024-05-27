Sinan Akçıl, kazaya neden oldu! Eleştiriler sonrası sinirlendi: Kimseden kaçmam

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser vermek için İzmir'e gitti. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Akçıl, karşıdan karşıya geçerken kazaya neden oldu. Görüntülerin yayılmasıyla eleştirilen şarkıcı, kendisini savundu.

ŞOFÖR ÜZERİNE YÜRÜMEYE ÇALIŞTI

Akçıl, bir arkadaşıyla ışığın olmadığı yerde karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şarkıcı, kontrol etmeden yola atlayınca bir kamyon şoförü de ani fren yaptı. Bunun sonucunda arkasındaki bir otomobil de duramayarak öndeki araca çarptı. Kazaya aldırış etmeyen Akçıl ise yoluna devam etti. Sinirlerine hakim olamayan sürücülerden biri, şarkıcının üzerine yürümeye çalışırken birisi araya girdi. Şarkıcı ve vatandaşların o anları da Fenomenlere Dair Her Şey hesabından yayınlandı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP: KRALI GELSE KAÇMAM

Görüntülerin yayılmasıyla eleştirilerin hedefi olan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birkaç tam gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Gördüm, duydum. Kazaya ben sebep olmadım. Kız öğrenci yurdu 'Sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım. Yürüdüğüm yer konser alanı yani orası konser alan. Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'abi ben seni seviyorum' dedi. Ben de gereken neyse yapalım dedim. Yarın ofiste buluşulacak. Mükemmel bir konserdi, teşekkürler İzmir'im. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir."