Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü manken Simge Tertemiz oldu. Murat Kadıoğlu ile evliliğini hamile kaldığı için yapmak zorunda kaldığını söyleyen Tertemiz, yaşadığı sıkıntılı günleri anlattı.

"KARİYERİMİN ZİRVESİNDEYKEN HAMİLE KALIP EVLENDİM"

Bebeğini aldırma şansı olsaydı evlilik düşüncesi olmadığını belirten ünlü isim "Bir sene evli kaldım. Boşandığımda oğlum 1 yaşındaydı. Ben hamile kaldığım için evlendim. Hamile olduğumu öğrendiğimde 4,5 aylıktı. Hiç şüphelenmedim çünkü belirti yoktu. Bebek büyük olduğu için alınamazdı ama daha erken öğrenseydim aldırırdım. Kariyerimin zirvesinde hamile olduğumu öğrendim. Yaptığım işlerden dolayı da Türk halkı tarafından sevilen biri olduğum için evlilik dışı bebek dünyaya getiremezdim. Murat'la 6 yıldır sevgili olduğum için ertesi gün nikah kıydık. Geri dönüşüm olsaydı aldırırdım ve evlenmezdim" dedi.

"MURAT KİM Kİ? BENİM İSMİM OLMASA TANINMAZDI"

Yıllardır konuşulan bazı söylentilere de cevap veren Tertemiz, "Benim o dönem Murat'la evlenmek için hamile kaldığımı söylediler de o da Sabancı'nın oğlu değildi sonuçta. O dönem öyle yazdılar ama ben 11 yıldır nafakamı alamıyorum. Benim yanımda olduğu için herkes onu zengin zannetti. Onu herkes iş insanı zannediyordu ama zengin bir adam değildi. Murat Kadıoğlu kim ki? Benim ismim olmasa o tanınmazdı."

"HAMİLEYKEN ALDTILDIM, BEBEĞİM DOĞUNCA DA ŞİDDET GÖRDÜM"

Hamileyken aldatıldım. Belki daha önce de yaptı ama ben bilmiyordum. Bebeğimi kucağıma aldığımda ilk şiddetimi gördüm. Ondan sonra da iş koptu zaten. Alkol problemi olduğu için iletişimimiz kötü bir hale geldi. Konuşurken bile çok geriliyorum çünkü bunun çocuğumun önüne gelmesini istemiyorum. Baba ve oğul arasındaki ilişkiyi de ben düzelttim. Sağlıklı bir baba değil ve yüz yüze görüşmüyorlar. Boşanma davasından sonra bir ara uçurumdan düşme noktasına geldim. Her anlamda kendimi çok sıkmak zorunda kaldığım bir dönem oldu. 6 ay psikolojik danışmanlık almıştım.

"ESKİ EŞİM BENDEN HELALLİK İSTEDİ"

Çocuğunun babasına demans teşhisi konulsa ve bakacak kimsesi olmasa yanına gider misin?" sorusuna da "Ben vicdan için giderim. Çocuğum için insan olduğum için yaparım. Bana o kadar acı çektirdi ama ben intikam falan almak istemedim. Allah onu alıyor zaten. Eski eşim yıllar önce asansör boşluğundan düştüğünde benden helallik istedi, ben de ettim."