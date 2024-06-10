Üye Girişi
Haberler

Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son konserinde dans ederken kendinden geçti. Sahnede tepinerek oynayan Sağın'ın performans Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

Aşkın Olayım şarkısıyla Galatasaray taraftarının gönlünü fetheden Simge Sağın, sahne kıyafetleri ve performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki akşam İstanbul'da konser veren şarkıcı, dans ederken kendinden geçti.

ÇILGINLAR GİBİ OYNADI

Sesi ve tarzıyla çok konuşulan Sağın, bu defa cesur dansıyla adından söz ettirdi. Siyah ışıltılı elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, bir ara kendisini müziğin ritmine kaptırarak çılgınlar gibi dans etti. Sağın'ın performansını görenler Yıldız Tilbe'ye benzetti. Ünlü ismin dans performansı görenleri ikiye böldü. Bir kısım Sağın'ın performansı için "İçinden geldiği gibi oynamış" derken bir kısım "Dans dersi almalısın" yorumunu yaptı.

Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti

Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Yıldız Tilbe Simge Sağın Müzik Magazin Haberler

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

 Avrupa Parlamentosu seçimleri kıtayı sarstı! Türk partisi, Rodop ve İskeçe'de birinci çıktı

Avrupa Parlamentosu seçimleri kıtayı sarstı! Türk partisi, Rodop ve İskeçe'de birinci çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti

Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti

 Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya! Görevlilerden öğrenciye suçüstü

Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya! Görevlilerden öğrenciye suçüstü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title