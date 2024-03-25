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Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı tesettüre girdi

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Televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, tesettüre girdi.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, tesettüre girerek poz verdi. Oyuncu başörtüsü takarak verdiği pozları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Oyuncunun pozları tesettür ürünler satan sayfalar tarafından da paylaşıldı.

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı tesettüre girdi

HEM ALDATILDI HEM ŞİDDET GÖRDÜ

İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile olaylı şekilde boşanan ve sıkıntılı günler geçiren Damla Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı. Mustafa Can Keser ile evlenmeden önce hamile kaldığı için apar topar nikah masasına oturduğunu itiraf eden oyuncu, "Annem hamile olduğumu öğrendiğimde yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım. Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendim ve yıkılmıştım. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his" demişti.

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı tesettüre girdi

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı tesettüre girdi

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı tesettüre girdi

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı tesettüre girdi

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı tesettüre girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Damla Ersubaşı Sihirli Annem Magazin Yaşam Haberler

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