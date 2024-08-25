Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
2000'li yılların sevilen dizisi 'Sihirli Annem'de Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncunun gönderisine "Sen ne ara büyüdün" şeklinde yorumlar yapıldı.
Bir döneme damha vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteri ile zihinlerde yer eden Zeynep Özkaya, önceki gün aldığı evlilik teklifi ile adından söz ettirdi.
"ÇOK MUTLU OLALIM AŞKIM BENİM"
Erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı duyuran güzel oyuncu, o anlara ilişkin görüntüleri "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.
"SEN NE ARA BÜYÜDÜN?"
26 yaşındaki güzel oyuncunun şaşırdığı anlar sosyal medyada da gündem oldu. Görüntüleri izleyenler "Sen ne ara büyüdün" demeden edemedi
İşte o anlardan kareler;