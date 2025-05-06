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Shakira'dan büyük gaf: Rihanna'nın hamileliğini yanlışlık doğruladı

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Ünlü şarkıcı Shakira, Met Gala öncesinde verdiği bir röportajda, henüz kırmızı halıda görünmeyen Rihanna'nın hamilelik haberini istemeden ifşa etti. Rihanna'nın hamile olduğunu canlı yayında dile getiren Shakira, bu durumun hemen ardından büyük bir gaf yaptığını fark etti. Rihanna ise gecenin sonunda Met Gala'ya geldi ve hamileliğini resmen duyurdu.

Shakira, Met Gala öncesinde yaptığı bir röportajda istemeden büyük bir sır ifşa etti. Kolombiyalı şarkıcı, henüz kırmızı halıda görünmeyen Rihanna'nın hamilelik haberini canlı yayında ağzından kaçırdı.

NBC News muhabiri Shakira'ya "Bu gece kimi görmeyi heyecanla bekliyorsunuz?" diye sorduğunda, yıldız heyecanla "Rihanna'yı görmek istiyorum, onu çok özledim ve yeni haberi de duydum" dedi. Muhabirin anlamadığını fark edince de "hamile!" diyerek açıkladı.

Hemen ardından büyük bir gaf yaptığını anlayan Shakira, elleriyle yüzünü kapatarak "Bunu söylemem doğru muydu?" diye sordu ve utançtan kızarmış bir şekilde kameralardan uzaklaştı.

Rihanna daha sonra gecenin son konuğu olarak saat 10'da Met Gala'ya geldi ve büyüyen karnını gözler önüne seren çizgili etek, vücuduna yapışan gri üst ve kısa bir ceketli kıyafetiyle hamileliğini resmen duyurdu. 37 yaşındaki şarkıcı, partneri A$AP Rocky ile üçüncü çocuğunu bekliyor. Çiftin biri 3 yaşında (RZA), diğeri 21 aylık (Riot Rose) iki oğlu bulunuyor.

Önceki röportajlarında kız çocuk sahibi olmak istediğini belirten Rihanna, "Şu ana kadar başaramadığım tek şey kız çocuğu sahibi olmak. Bir sonraki çocuğumun erkek olma ihtimali %75, ama umutluyuz" demişti.

Hayranlar, Rihanna'nın son aylarda bol kıyafetler giydiğini ve daha önceki hamileliklerinde de Met Gala'yı kaçırdığını hatırlatarak şarkıcının hamile olabileceğini sosyal medyada tartışıyordu. Shakira'nın gafından birkaç saat önce, Rihanna'nın Carlyle Otel'den çıkarken hamile karnını gösteren fotoğrafları da basına sızmıştı.

Grammy ödüllü yıldız, daha önce verdiği bir röportajda çocukları hakkında oldukça korumacı olduğunu belirtmiş ve "Çocuklarım hakkında konuşursanız, işiniz biter. Bu konuda psikopatım" ifadelerini kullanmıştı.

Shakira'dan büyük gaf: Rihanna'nın hamileliğini yanlışlık doğruladı

Shakira'dan büyük gaf: Rihanna'nın hamileliğini yanlışlık doğruladı

Shakira'dan büyük gaf: Rihanna'nın hamileliğini yanlışlık doğruladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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