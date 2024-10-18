Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Özel hayatı ile magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

YENİ SEVGİLİSYLE DUDAK DUDAĞA POZ

Yeni aşkıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Subaşı'nın gönderileri kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğraflardan birinde ikilinin dudak dudağa poz verdiği görüldü.

İşte ikilinin o pozları;