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Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

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Acun Ilıcalı ile olan birlikteliği ile adını duyuran Şeyma Subaşı, yeni aşkı Brezilyalı model Marlon Teixeira ile paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Son olarak romantik bir paylaşıma imza atan Subaşı'nın gönderisi büyük ilgi gördü.

Özel hayatı ile magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

YENİ SEVGİLİSYLE DUDAK DUDAĞA POZ

Yeni aşkıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Subaşı'nın gönderileri kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğraflardan birinde ikilinin dudak dudağa poz verdiği görüldü.

İşte ikilinin o pozları;

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Magazin Subaşı Yaşam

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Yorumlar (19)

Ilhami Ates:

Bu kim? Niye haber diye yazıyorsunuz???

98
0
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Vedat Zorba:

Haber değeri sıfırrrrrr

76
0
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JY:

PARASI VAR HALA GENÇ VE GÜZEL ELBETDE HAYATI DOYA DOYA YAŞAYACAK. GRİCİ TAYFA ÇTLASIN.

5
44
yanıtYanıtla
dikduran adam:

yeter artık içine sokarken görmek istiyoruz

38
0
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dikduran adam:

sonunda da camiye gelirler sonrası malum tahtalı köy

28
0
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Ersin Altun:

orada arkadan calısıyor

21
0
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Barış O. B.:

Et giren yere dert girmiyor.

16
0
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Mahmut Şahin:

abi bize ne yaaa

15
0
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huseyin eskin:

Vesikalılığını uluslararası boyuta taşıdı Acur'un sayesinde

13
0
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Zon Der:

bi benimle yatmadi

6
0
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