Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya'ya olay yorum: Harika parça

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı ve düğün için hazırlıklara bağladığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Subaşı ile ayrılıktan sonra sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya başlayan Mohammed Alsaloussi, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME YAPTI

Önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" dediği için Şeyma Subaşı'na gönderme yaptığı söylenen Alsaloussi, bu sefer de Serenay Sarıkaya'yı gözüne kestirdi.

SERENAY SARIKAYA'YA ÇOK KONUŞULACAK YORUM

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi, önce güzelliği ve başarısı ülke dışını aşan Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabındaki fotoğraflarını beğendi sonra da oyuncunun 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. Sarıkaya'nın hesabını inceleyen Alsaloussi, "Harika parça" yazarak kalp emojisi koydu.