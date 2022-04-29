Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya'ya olay yorum: Harika parça - Haberler

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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya'ya olay yorum: Harika parça

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yakın bir zaman önce Şeyma Subaşı ile ayrılan Mohammed Alsaloussi, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın önce fotoğraflarını beğendi sonra da 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafa "Harika parça" yorumunu yaptı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı ve düğün için hazırlıklara bağladığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Subaşı ile ayrılıktan sonra sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya başlayan Mohammed Alsaloussi, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME YAPTI

Önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" dediği için Şeyma Subaşı'na gönderme yaptığı söylenen Alsaloussi, bu sefer de Serenay Sarıkaya'yı gözüne kestirdi.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya'ya olay yorum: Harika parça

SERENAY SARIKAYA'YA ÇOK KONUŞULACAK YORUM

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi, önce güzelliği ve başarısı ülke dışını aşan Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabındaki fotoğraflarını beğendi sonra da oyuncunun 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. Sarıkaya'nın hesabını inceleyen Alsaloussi, "Harika parça" yazarak kalp emojisi koydu.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya'ya olay yorum: Harika parça

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya'ya olay yorum: Harika parça

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mohammed Al Saloussi, Serenay Sarıkaya, Şeyma Subaşı, Magazin, Haberler

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