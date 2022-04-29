Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya'ya olay yorum: Harika parça
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Yakın bir zaman önce Şeyma Subaşı ile ayrılan Mohammed Alsaloussi, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın önce fotoğraflarını beğendi sonra da 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafa "Harika parça" yorumunu yaptı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı ve düğün için hazırlıklara bağladığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Subaşı ile ayrılıktan sonra sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya başlayan Mohammed Alsaloussi, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.
ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME YAPTI
Önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" dediği için Şeyma Subaşı'na gönderme yaptığı söylenen Alsaloussi, bu sefer de Serenay Sarıkaya'yı gözüne kestirdi.
SERENAY SARIKAYA'YA ÇOK KONUŞULACAK YORUM
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi, önce güzelliği ve başarısı ülke dışını aşan Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabındaki fotoğraflarını beğendi sonra da oyuncunun 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. Sarıkaya'nın hesabını inceleyen Alsaloussi, "Harika parça" yazarak kalp emojisi koydu.