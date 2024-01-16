Şeyma Subaşı, hakkındaki ilişki söylentisini yalanladı: 4 aydır kimsenin elini tutmadım

Marakeş'te görkemli bir törenle evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile 5 aylık evliliğini geçtiğimiz sene eylül ayında bitiren Şeyma Subaşı'nın Formula E CEO'su ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Dominik'ten Meksika'y giden ve orada sevgilisiyle zaman geçirdiği konuşulan Subaşı, hakkındaki ilişki iddiasını yalanladı.

"4 AYDIR KİMSENİN ELİNİ TUTMADIM, FLÖRTLEŞMEDİM"

Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisiyle ilgili Instagram hesabından bir video yayınlayan Subaşı, "Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok. Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım" dedi.

"MAGAZİN DÜNYASININ BİR PARÇASIYIM AMA DÜNYADA ÖNEMLİ KONULAR VAR"

Subaşı, paylaştığı videonun üzerine de "Yani aslında demek istediğim beni bir salın. Hiç kimseden şikayetçi değilim ve herhangi bir sorunum yok. İletişimimi daha geniş bir kitleye ulaştırmak için yorumlarımı bile İngilizce yazıyorum. Ancak bana yönelik bu tarz haberler çok gereksiz. Evet, internet ve magazin dünyasının bir parçasıyım; fakat dünya gündeminde daha önemli ve ilgi çekici konular var. Lütfen bu tür haberler yerine dünyada gerçekten önemli olan olaylara odaklanalım. Ancak eğer hala benim hakkımda haber yapmak istiyorsanız son dört aydır kimseyle flört etmediğim veya kimseye ilgi göstermediğim gibi doğru bilgileri kullanabilirsiniz" ifadelerini yazdı.