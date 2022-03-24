Şeyma elleriyle kendini yaktı! Tavla pozundaki detayı görenler kahkaha attı - Haberler

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Şeyma elleriyle kendini yaktı! Tavla pozundaki detayı görenler kahkaha attı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Dün akşam takipçilerini maziye götüren Şeyma Subaşı, eski fotoğraflarını art arda paylaştı. Subaşı'nın tavla oynadığı fotoğrafı ise birçok kişiye ilginç geldi. Söz konusu fotoğrafta Şeyma Subaşı tavlayı kendi başına oynadığı anlaşıldı.

Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı.

TAKİPÇİLERİNİ MAZİYE GÖTÜRDÜ

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, dün akşam Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşarak 'nostalji rüzgarı' estirdi. Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, tavla pozunu paylaşınca olanlar oldu.

Şeyma elleriyle kendini yaktı! Tavla pozundaki detayı görenler kahkahaya boğuldu

TAVLA POZU DALGA KONUSU OLDU

Subaşı, tavlayı tek başına oynarken paylaşmış. Gözlük camı ele verdi. Subaşı'nın sanki biriyle oynuyor gibi yapması sosyal medyada dalga konusu oldu. Fotoğrafı görenler esprili yorumlar yaparak Subaşı'yı tiye aldı.

Şeyma elleriyle kendini yaktı! Tavla pozundaki detayı görenler kahkahaya boğuldu

Şeyma elleriyle kendini yaktı! Tavla pozundaki detayı görenler kahkahaya boğuldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Şeyma Subaşı, Sosyal Medya, Instagram, Magazin, Haberler

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