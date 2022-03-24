Şeyma elleriyle kendini yaktı! Tavla pozundaki detayı görenler kahkaha attı

Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı.

TAKİPÇİLERİNİ MAZİYE GÖTÜRDÜ

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, dün akşam Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşarak 'nostalji rüzgarı' estirdi. Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, tavla pozunu paylaşınca olanlar oldu.

TAVLA POZU DALGA KONUSU OLDU

Subaşı, tavlayı tek başına oynarken paylaşmış. Gözlük camı ele verdi. Subaşı'nın sanki biriyle oynuyor gibi yapması sosyal medyada dalga konusu oldu. Fotoğrafı görenler esprili yorumlar yaparak Subaşı'yı tiye aldı.