Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
Sosyal medyada gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son olarak seçtiği kıyafetle çok konuşuldu. Şahin'in katıldığı davette giydiği transparan kıyafet dikkat çekti.
Türkiye Güzeli Şevval Şahin, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Giydiği kıyafetten sosyal medya paylaşımlarına kadar konuşulan Şahin, yine olay yaratacak kıyafet seçimiyle gündeme geldi.
Victoria's Secret'ın 10. yıl davetine katılan Şevval Şahin transparan kıyafetiyle kameraların karşısına geçti. Özel gecede bordo elbise giymeyi tercih eden Şahin, kıyafetinin şeffaflığıyla bakanlara bir daha baktırdı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şevval Şahin, beğeni yanında eleştiri yağmuruna da tutuldu. Bazı kullanıcılar kıyafetin şeffaflığını çok abartı buldu.