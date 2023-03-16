Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'i buluşturan Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk fragman yayınlandı

Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan başrolünde yer aldığı Tetikçinin Oğlu dizisinin çekimleri devam ediyor. FOX TV'de yayınlanacak olan diziden ilk fragman da geldi.

İLERLEYEN GÜNLERDE EKRANA GELECEK

Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi 'Tetikçinin Oğlu'nun yapımını O3 Medya ve Same Film, yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstleniyor. Genel hikaye ve senaryosu Gökhan Horzum'a ait olan dizininin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

TETİKÇİNİN OĞLU'NUN KONUSU NE?

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'u ilk kez bir araya getiren dizide, İskender'in (Şevket Çoruh) oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz'ın (Timuçin Esen) 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…