Sevgilisi paylaştı! İşte Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafı

Youtube'de milyonlarca hayran kitlesi bulunan ve "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Olay esnasında evde olan Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise yaşananları "Balkon demirlerinden sarkarken gördüm, arkasından koştum ama düşerken gördüm" sözleriyle anlatmıştı.

SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşıma "24.04.2022 Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk'im" notunu düştü.

GEÇTİĞİMİZ YIL TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Öte yandanBeta, geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirmiş ve vücudunda kırıklar oluşmuştu. Uzun bir süre hastanede tedavi gören genç rapçi tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı.