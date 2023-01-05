Sevda Mecburi İstikamet.. FİLMDE BABA-KIZI CANLANDIRAN İKİLİDEN KLİP!
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Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet', cuma günü sinema salonlarındaki yerini alıyor.
Filmin başrol oyuncuları Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci, Teoman'ın film için özel hazırladığı şarkıyı birlikte seslendirdi.
Yılbaşı gecesi ilk kez 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında dinleyicileriyle buluşan şarkının müzik klibi de yayınlandı.
Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci sözü ve müziği Teoman'a ait olan ve filmle aynı ismi paylaşan 'Sevda Mecburi İstikamet' şarkısı için kamera karşısına geçti.
Klipte başarılı performanslarıyla göz dolduran ikiliye Teoman da eşlik etti.
'Sevda Mecburi İstikamet' şarkısının sözleri ise şu şekilde;
Sevda Mecburi İstikamet Şarkı Sözleri
İnsan gençken çok bencil
Tartamıyor kalbini
Pişmanlıklar sonradan
Bırakmıyor peşini
İnsan bazen kırılgan
Yaralanır bir bakışla
Sevgisini düşürür
Titrek ellerinden
Anladım işte nihayet
Hayat geçmiş boşuna
Sürükledim yılların ardında
Sevda mecburi istikamet
Gençken kandım dünyaya
Yitirmişim kendimi
Anladım nihayet
Sevda mecburi istikamet
İnsan gençken çok bencil
Tartamıyor kalbini
Pişmanlıklar sonradan
Bırakmıyor peşini
Anladım işte nihayet
Hayat geçmiş boşuna
Sürüklendim yılların ardında
Sevda mecburi istikamet
Sevda mecburi istikamet
Sevda mecburi istikamet
Söz & Müzik: Teoman
Aranjman: Safa Hendem
Gitarlar ve bas: Safa Hendem
Kayıt ve miks: Mehmet Cem Ünal
Mastering: Çağlar Türkmen
Sevda Mecburi İstikamet 06 Ocak Cuma günü sinemalarda.