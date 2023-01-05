Sevda Mecburi İstikamet.. FİLMDE BABA-KIZI CANLANDIRAN İKİLİDEN KLİP!

Filmin başrol oyuncuları Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci, Teoman'ın film için özel hazırladığı şarkıyı birlikte seslendirdi.

Yılbaşı gecesi ilk kez 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında dinleyicileriyle buluşan şarkının müzik klibi de yayınlandı.

Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci sözü ve müziği Teoman'a ait olan ve filmle aynı ismi paylaşan 'Sevda Mecburi İstikamet' şarkısı için kamera karşısına geçti.

Klipte başarılı performanslarıyla göz dolduran ikiliye Teoman da eşlik etti.

'Sevda Mecburi İstikamet' şarkısının sözleri ise şu şekilde;

Sevda Mecburi İstikamet Şarkı Sözleri

İnsan gençken çok bencil

Tartamıyor kalbini

Pişmanlıklar sonradan

Bırakmıyor peşini

İnsan bazen kırılgan

Yaralanır bir bakışla

Sevgisini düşürür

Titrek ellerinden

Anladım işte nihayet

Hayat geçmiş boşuna

Sürükledim yılların ardında

Sevda mecburi istikamet

Gençken kandım dünyaya

Yitirmişim kendimi

Anladım nihayet

Sevda mecburi istikamet

İnsan gençken çok bencil

Tartamıyor kalbini

Pişmanlıklar sonradan

Bırakmıyor peşini

Anladım işte nihayet

Hayat geçmiş boşuna

Sürüklendim yılların ardında

Sevda mecburi istikamet

Sevda mecburi istikamet

Sevda mecburi istikamet

Söz & Müzik: Teoman

Aranjman: Safa Hendem

Gitarlar ve bas: Safa Hendem

Kayıt ve miks: Mehmet Cem Ünal

Mastering: Çağlar Türkmen

Sevda Mecburi İstikamet 06 Ocak Cuma günü sinemalarda.