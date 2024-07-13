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Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı! Suçlamalar düşüncü hüngür hüngür ağladı

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Rust filminin setinde kullandığı tabancanın ateş alması sonucu yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan aktör Alec Baldwin davasında karar çıktı. Kasıtsız adam öldürme suçuyla yargılanan oyuncu hakkında suçlamalar düşürüldü. Baldwin ve eşi kararın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Alec Baldwin, yıllar önce Rust filminin çekimlerinde kullandığı silahın gerçek olması ve ateş alması sonucu yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü. Yaşanan kazadan dolayı kasıtsız adam öldürme suçuyla yargılanan oyuncunun davasında karar çıktı.

DURUŞMA CANLI YAYINLANDI

Alec Baldwin Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı. Dünyanın takip ettiği davada Baldwin'in eşi ve kız kardeşi de duruşmaydı. Canlı yayında duruşmada savcılık, Baldwin'in suçlu olduğunu ve film çekimleri sırasında silahı kasıtlı olarak defalarca kez ateşlediğini belirtti. Savunma tarafı ise suçlamaları reddetti.

Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Ünlü aktörün avukatı Santa Fe polisinin davada delil olarak kullanılması gereken mermileri aldığını ancak bunları soruşturma dosyasında listelemediğini ve savunma tarafı avukatları ile paylaşmadığını söyledi. Tarafları dinleyen Hakim, ardından kararını açıkladı. Eyalet yetkililerinin savunma tarafına ve mahkemeye tüm delilleri paylaştıklarına dair defalarca kez beyanda bulunduğunu ancak yine de davanın sonucuna etki edecek belgeleri sakladıklarını ifade etti. Böylece davanın düşürülmesinin tek seçenek olduğu kararına varıldı.

Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı

KARARI DUYUNCA AĞLADI

Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargılanan ünlü oyuncu hakkındaki suçlamalar düştü. Alec Baldwin hakkında suçlamaları kaldırıldığını duyunca hüngür hüngür ağladı. Duruşma sonrası sarılan Baldwin ve eşi duygusal anlar yaşandı. Gazetecilere açıklama yapmak istemeyen ünlü oyuncu, mahkeme binasından ayrıldı.

Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı

Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı

Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (5)

UĞUR KADAN:

Allah aşkına şu haberi yazan arkadaşlara söyleyin de yazdıktan sonra bir baksınlar yanlış mı yazdık doğrumu yazdık diye

26
0
yanıtYanıtla
NediyonDegisik:

Ecem Altan a sorabilirsin bak altta yaziyor

yanıt1
yanıt3
Süleyman Özcoşkun:

Rol kesmiş??

8
2
yanıtYanıtla
NediyonDegisik:

tabancaya neden mermi koyuyorlar anlamiyorum

5
0
yanıtYanıtla
Ahmet null:

Düşüncü

5
0
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