Sesini beğendiği kadın ile Hadise'nin ortak noktasını öğrenen Mehmet Dinçerler'den övgü gecikmedi: Hanımım anlıyor bu işten - Haberler

Bir süredir aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler ve Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerinin katıldığı bir törenle sessiz sedasız nikah kıydı. Törenden görüntü alınmasını yasaklayan çift, herhangi bir paylaşım da yapmadı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından gündemle ilgili paylaşımlar yapan Dinçerler, son olarak Beşiktaş Meydanı'nda şarkı söyleyen bir kadının videosunu paylaştı.

"HANIMIM ANLIYOR BU İŞTEN"

Sesini beğendiği kadının videosunu "Woww" notuyla paylaşarak alev emojileri koyan Dinçerler, öğrendiği bilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Dinçerler'in paylaşımına yorum yapan bir takipçisi şarkı söyleyen kadın için "O Ses'e katılmıştı ve bir tek Hadise dönmüştü" dedi. Takipçisine cevap veren Dinçerler ise eşi Hadise'yi överek "Hanımım anlıyor bu işten" ifadelerini kullandı.