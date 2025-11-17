Haberler

Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

78 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer, Mayıs 2024'te Muğla Milas'ta eşiyle birlikte geçirdiği ve ölümden döndüğü trafik kazasının ardından ilk kez konuştu. Sanatçı, "İki saniye sonra karşılaşsak kurtulamazdık" sözleriyle yaşadığı dehşeti anlatarak kazanın "milyonda bir ihtimal" olduğunu vurguladı.

  • Şerif Sezer, mayıs ayında Muğla Milas'ta eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi.
  • Kazada karşı yönden gelen araç refüjü aşarak önlerine düştü ve sürücünün alkollü olduğu belirtildi.
  • Şerif Sezer, kazanın milyonda bir ihtimal olduğunu ve iki saniye sonra karşılaşsalar ölebileceklerini ifade etti.

Türk sinemasının usta isimlerinden 78 yaşındaki Şerif Sezer, geçtiğimiz mayıs ayında Muğla Milas'ta eşiyle birlikte ölümden döndüğü trafik kazasının ardından ilk kez konuştu. Usta oyuncu, yaşadıkları tehlikeyi "Milyonda bir ihtimaldi" sözleriyle anlatıp, olayın ne kadar büyük bir faciaya dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Asmalı Konak ve Karagül gibi iz bırakan yapımlarla geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Şerif Sezer, geçtiğimiz mayıs ayında Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, kazadan aylar sonra sessizliğini bozarak yaşananları tüm açıklığıyla anlattı.

Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

"MİLYONDA BİR OLACAK BİR OLAYDI"

Sezer, 2. Sayfa mikrofonlarına yaptığı açıklamada kazanın nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla paylaştı. Direksiyonda kendisinin bulunduğunu söyleyen usta sanatçı, karşı yönden gelen aracın kontrolden çıkarak refüjü aştığını ve aniden karşılarına düştüğünü belirtti.

Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Sanatçı, yaşanan tehlikeyi şu sözlerle ifade etti, "İki saniye sonra karşılaşsaydık ölebilirdik. Karşı taraftan gelen araç refüjü aşıp önümüze geldi. Bu, olmayacak milyonda bir ihtimaldi. Eşimle arabadan çıktık, birbirimize bakıp bir şeyimiz var mı diye kontrol ettik."

"SÜRÜCÜ İÇKİLİYDİ, DİREKSİYONU KAYBETTİ"

Kazaya neden olan sürücünün alkol aldığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten Sezer, yaşadığı korkuyu hâlâ unutamadığını söyledi. Ünlü oyuncu, kazanın mucize eseri hafif atlatıldığını vurgulayarak büyük bir faciadan döndüklerini dile getirdi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Zaten 78 yaşındasın..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.