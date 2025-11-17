Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Türk sinemasının usta isimlerinden 78 yaşındaki Şerif Sezer, geçtiğimiz mayıs ayında Muğla Milas'ta eşiyle birlikte ölümden döndüğü trafik kazasının ardından ilk kez konuştu. Usta oyuncu, yaşadıkları tehlikeyi "Milyonda bir ihtimaldi" sözleriyle anlatıp, olayın ne kadar büyük bir faciaya dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

Asmalı Konak ve Karagül gibi iz bırakan yapımlarla geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Şerif Sezer, geçtiğimiz mayıs ayında Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, kazadan aylar sonra sessizliğini bozarak yaşananları tüm açıklığıyla anlattı.

"MİLYONDA BİR OLACAK BİR OLAYDI"

Sezer, 2. Sayfa mikrofonlarına yaptığı açıklamada kazanın nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla paylaştı. Direksiyonda kendisinin bulunduğunu söyleyen usta sanatçı, karşı yönden gelen aracın kontrolden çıkarak refüjü aştığını ve aniden karşılarına düştüğünü belirtti.

Sanatçı, yaşanan tehlikeyi şu sözlerle ifade etti, "İki saniye sonra karşılaşsaydık ölebilirdik. Karşı taraftan gelen araç refüjü aşıp önümüze geldi. Bu, olmayacak milyonda bir ihtimaldi. Eşimle arabadan çıktık, birbirimize bakıp bir şeyimiz var mı diye kontrol ettik."

"SÜRÜCÜ İÇKİLİYDİ, DİREKSİYONU KAYBETTİ"

Kazaya neden olan sürücünün alkol aldığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten Sezer, yaşadığı korkuyu hâlâ unutamadığını söyledi. Ünlü oyuncu, kazanın mucize eseri hafif atlatıldığını vurgulayarak büyük bir faciadan döndüklerini dile getirdi.