Serhat Teoman 'Oğlumu o kurtardı' diyen depremzedeye cevap verdi: Bir benzetme yaşandı sanırım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce insanımızı toprağa verdiğimiz deprem sonrası enkaz çalışmaları devam ederken, ünlü isimler de gerek bölgede gerekse yaptıkları bağışlarla ve yardımlarla zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor.

YANLIŞ ANLAŞILMAYI DÜZELTTİ

Oyuncu Serhat Teoman enkaz çalışmaları ile ilgili kendisi ile ilgili yayılan yanlış bir bilgiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi.

"KURTARAN KİŞİDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Serhat Teoman, "Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Depremzede Gülümser Hanım oğlunu enkazdan benim kurtardığımı dile getirmiş ama sanırım bir benzetme yaşandı o zor anlarda. Kurtaran kişiden Allah razı olsun. Gülümser Hanım ve oğlu ile birlikte tüm depremzedelere acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.