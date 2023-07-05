Serenay Sarıkaya'nın alay konusu olan tüylü terliklerinin 33 bin TL olduğu ortaya çıktı

Tatil dönüşü havalimanında karşılaştığı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Serenay Sarıkaya, tüylü yeşil terlikleriyle alay konusu oldu. Sarıkaya'nın sıcak havaya rağmen giydiği yeşil tüylü terliklerinin dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu ve 33 bin 795 TL olduğu öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yaptıktan sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya, yeni projeleri için İstanbul'a döndü. Havalimanında karşılaştığı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Sarıkaya'nın tüylü yeşil terlikleri alay konusu olurken fiyatının da 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı.

KİMSE BEĞENMEDİ

Havalimanında karşılaştığı hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Serenay Sarıkaya, sıcak havaya rağmen tercih ettiği yeşil tüylü terlikleriyle dikkat çekti. Oyuncu terlikleriyle kısa sürede alay konusu olurken "Kopartılmış iplerin birleşimi gibi" yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen yeşil terliklerinin fiyatı ise 33 bin 795 TL.