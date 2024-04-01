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Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın

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Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemişti. Akçıl'ın İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından yaptığı paylaşıma Seren Serengil'den tepki gecikmedi.

"HEPİMİZ TÜRKÜZ"

Daha önce yaptığı "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a" açıklamasıyla çok konuşulan Sinan Akçıl, sandıkların açılmasıyla Instagram hesabından paylaşım yaparak "Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti'. Sanki bir diğer partiye oy verenler Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak tek dileğim sizin de öyle olsun. Seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın

SERENGİL'DEN AKÇIL'A TEPKİ: NE DÖNEK ADAMSIN

Daha önce Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladığı için Sinan Akçıl'ın tepkisini çeken Seren Serengil, paylaşıma sessiz kalamadı. Akçıl'ın paylaşımını Instagram hesabından yayınlayan Serengil, "Ya ne dönek bir adamsın. Düne kadar Kurum diyordun. Ben Ekrem Bey'i destekledim diye 'Acıyorum bu kıza' diyordun ne oldu? Kurum'a bir beste yap bu kadar bez afişi boşa gitmesin. Sana gelince çok şişmanlamışsın ama karakter hala çok zayıf" dedi.

Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın

Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Ekrem İmamoğlu Seren Serengil Murat Kurum Sinan Akçıl Türkiye Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

rakunlarısalarımüstüne:

Arkadaşlar kavga etmeyin birbirinizle, şarkınızı söyleyin.

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