Serel Yereli'den kafa karıştıran poz! Görenler altında iç çamaşırı yok zannetti
Haberler.com - Magazin
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Türkiye'de oyunculuk yaptığı sırada kariyerini bırakıp Londra'ya yerleşen Serel Yereli, cesur paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Yereli'nin son paylaşımı kafaları karıştırdı. Birçok kişi Yereli'nin iç çamaşırı giymediğini zannetti.
Ülkemizde Bodrum Masalı dizisinde rol alan ve daha sonra oyunculuğu bırakarak Londra'ya yerleşen Serel Yerel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor.
POZLARI OLAY OLDU
Son olarak Aleyna Tilki'nin ziyaretine gittiği Serel Yereli arkadaşlarıyla göl kenarında keyif yaptı. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli arkadaşlarıyla içki içip eğlendi. Önüne içki şişesini koyup selfie çeken güzel isim pozlarıyla olay oldu.
İÇ ÇAMAŞIRI YOK ZANNETTİLER
Serel Yereli'yi görenler altına bir şey giymediğini sandı ve "Altında bir şey yok mu?", "Altın çıplak mı?" yorumları yaptı.
İşte o pozlar:
Haberler.com - Magazin