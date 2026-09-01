Haberler

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Çorum FK'yı 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada gözler bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen Cengiz Ünder'e çevrildi. Fenerbahçe'den Çorum FK'ya gönderilen milli futbolcunun oyuna girmeden önce kulübedeki yorgun ve mutsuz görüntüsünü gören futbolseverler, "Nereden nereye!" demeden edemedi.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup ederek 6 sezon sonra ilk kez bir lig maçında 6 gol attı.
  • Beşiktaş'ın gollerini Dusan Vlahovic (hat-trick), İlhan Fakılı, Vaclav Cerny ve Michael Murillo kaydetti.
  • Beşiktaş'tan kiralık olarak Çorum FK'ya gönderilen Cengiz Ünder, eski takımına karşı sahaya çıktı ve oyuna girmeden önce yorgun ve mutsuz görüntüsüyle dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibini 6-2 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada gollerin yanı sıra Cengiz Ünder'in eski takımına karşı sahaya çıkması da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

6 SEZON SONRA 6 GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş, Çorum FK karşısında aldığı sonuçla 6 sezon sonra ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında 6 gole ulaştı. Siyah-beyazlılar son olarak şampiyon oldukları 2020-2021 sezonunun 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 6 gollü bir galibiyet elde etmişti.

VLAHOVIC'TEN HAT-TRICK

Beşiktaş'a Çorum FK karşısında galibiyeti getiren golleri Dusan Vlahovic (3), İlhan Fakılı, Vaclav Cerny ve Michael Murillo kaydetti. Vlahovic attığı 3 golle hat-trick yaparak farklı galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKTI

Maçın dikkat çeken isimlerinden biri de Çorum FK forması giyen Cengiz Ünder oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan milli futbolcu, sezon sonunda sarı-lacivertli takıma geri dönmüş, ardından Çorum FK'ya gönderilmişti. Cengiz Ünder böylece yeni takımıyla eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giydi.

OYUNA GİRMEDEN ÖNCEKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Cengiz Ünder'in oyuna girmeye hazırlandığı sırada yedek kulübesinde çekilen görüntüsü ise karşılaşmanın öne çıkan karelerinden biri oldu. Üzerindeki formasını çıkarmış şekilde teknik ekipten taktik alan milli futbolcunun yorgun ve mutsuz görüntüsü dikkat çekti. Cengiz Ünder'in kulübedeki bu halini gören futbolseverler, "Nereden nereye!" demeden edemedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Türk mühendis açık açık uyarmış! Faciada isyan ettiren Yunan detayı
Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı

İstanbul'da neler oluyor? Dün Fatih’te yaşandı, bugün Üsküdar’da
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Terör örgütü, komşuda sivilleri hedef aldı: Çok sayıda yaralı var
Cem Yılmaz'ın kulağındaki detay gündem yarattı! Uzman isim tartışmaya noktayı koydu

Fotoğraftaki detay ortalığı karıştırdı! Uzman isim noktayı koydu
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
Giresun’da gastroenterit salgını şüphesi 700’den fazla kişi hastaneye başvurdu

3 günde 800'e yakın kişi hastaneye koştu! Hepsinin şikayeti aynı
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi

Trabzon'a Amed karşısında şok!
Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Tası tarağı toplayıp tam 16 adet valizle ABD'ye gitti