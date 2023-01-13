Sena Şener annesini kendine benzetti, görenler tanımakta güçlük çekti

Genç şarkıcı Sena Şener, sosyal medya hesabından annesini kendi tarzında giydirdiği bir videosunu paylaştı. Şener'in annesiyle olan benzerliğini ve genç kızlara taş çıkartan fiziğini gören kullanıcılar "Abla-kardeş gibisiniz" yorumunu yaptı.

Genç şarkıcı Sena Şener sosyal medya hesabından "Annemi kendime dönüştürüyorum" başlıklı bir video paylaştı. Şener ile annesinin birbirine olan benzerliği izleyicileri şaşkına çevirirken video da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Genç şarkıcının TikTok hesabından paylaştığı video kısa sürede 650 bin izlenmeye ulaşırken birçok sosyal medya kullanıcısı "Anne değil abla gibi" ve "Annenin fiziği çok güzel" yorumu yaptı.

SENA ŞENER KİMDİR?

Sena Şener, 19 Eylül 1998 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 9 yaşında gitar çalmaya, 10 yaşında şarkı söylemeye başlayan Şener, 11 yaşına geldiğinde ise ilk İngilizce şarkısını yazdı. 15 yaşında keşfettiği müzik paylaşım sitesi olan Soundcloud'a sevdiği şarkıları yorumlayıp yüklemeye başladı. Yapmış olduğu Self Control coverı hem Türkiye hem de İngiltere'de ilgi gördü.

Bu cover Mahmut Orhan tarafından yeniden düzenlendi ve olumlu dönüşlerin ardından Mahmut Orhan'la Feel adlı şarkılarını Ultra müzik etiketiyle yayımladılar. Bu şarkı Yunanistan, Bulgaristan, Lübnan ve Romanya'da bir numarada yer almayı başardı. Sofar, Balcony Tv, B!P Akustik, Radyo Gusto gibi Youtube kanallarına katılarak kendi yazdığı birkaç şarkıyı paylaştı. Kendi şarkılarından Waiting On The Shore; Julius Abel birlikteliğiyle, Armada Müzik etiketiyle Viyana'da çekilen klibiyle yayımlandı. 2016 yılında Mahmut Orhan ile yaptığı 'Feel' düeti 365 milyonun üzerinde izlenerek rekor kırmıştır.