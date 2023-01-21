Selin Ciğerci'yi unutan Gökhan Çıra, gizemli sevgilisiyle evleniyor

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, 3. kez nikah masasına oturuyor. 20 gün önce bir kadına evlilik teklifi ettiği ileri sürülen Çıra, sosyal medya hesabından hem ilişkisini ilan etti hem de evleneceğini duyurdu.

Eski futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında nikah masasına oturduğu Selin Ciğerci ile 2021 yılında tek celsede boşandı. 2022 yılında ayrılığa dayanamayarak 2. kez evlenen ikili, birkaç ay sonra yine boşandı. Ciğerci'yi çabuk unutan Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açarak evlilik kararı aldı.

3. KEZ EVLENECEK

İsmini gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşayan Gökhan Çıra'nın 20 gün önce evlilik teklifi ettiği ileri sürülmüştü. Dün akşam Instagram hesabından sevgilisiyle yüzüklü ellerini paylaşarak evleneceğini duyuran Çıra, "Evet dedi" notunu yazdı. Çıra'nın parmağında da yüzüğün olması ikilinin nişanlandığı iddiasına akıllara getirdi.

SELİN CİĞERCİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

20 gün önce Fenomenlere Dair Her Şey isimli Instagram hesabında yer alan görüntülerde Çıra'nın siyah saçlı bir kadına evlilik teklifi ettiği görülmüştü. Çıra'nın teklifi kime yaptığı bilinmezken kadının Selin Ciğerci'ye olan benzerliği dikkat çekti.