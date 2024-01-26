Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde isyan etmişti. Ali Eyüpoğlu ise sunucusu olduğu programda Ciğerci'le dalga geçti. Selin Ciğerci programa telefonlar bağlanarak Eyüpoğlu'na "Senin senelerdir benle alıp veremediğin nedir abi ya?" diyerek tepki gösterdi.

"BANA YAPILAN ZAMMI GÖNDEREYİM"

TV8 ekranlarında yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programının sunucusu Ali Eyüboğlu, Selin Ciğerci'nin yaptığı paylaşımlarıyla ilgili "Ya pardon da ailesi çok zengin değil miydi? Bize öyle demediler mi yıllarca, çok ünlü bir iş insanı babası. Emekli maaşına kaldıysa bu ay bana yapılan zammı yollayabilirim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA AZARLADI

Geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlatan Selin Ciğerci ise o sırada canlı yayına bağlanarak "Ali abi hayırdır böyle gülerek konuşuyorsun ya? Ailesi zengindir filan ben o yüzden üzüldüğümü söylemiyorum, komik komik çok ayıp senin senelerdir benle alıp veremediğin nedir abi ya?" dedi. Selin Ciğerci "Böyle şeyleri gülerek konuşmayın insanların içine dokunuyor. Ah almayın yalvarırım yeter artık ya" diyerek telefonu kapattı.