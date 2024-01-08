Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması herkesi şaşırttı

Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü sanataçı Selda Bağcan, provada giydiği kıyafetle adından söz ettirdi. Başörtüsü takıp sahneye çıkan Selda Bağcan'a yorum yağdı.

PROVADAKİ KIYAFETİ GÜNDEM OLDU

Selda Bağcan, bir konser öncesi provada giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. Provadan videosu ve fotoğrafları paylaşılan usta sanatçının başörtülü hali, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı.

"NE VAR BU KADAR ŞAŞIRACAK"

Usta sanatçının daha önce de bu tarz kombinle provaya çıktığı göze çarptı. Birçok kişi Bağcan'ın sanatsal kimliğini ve özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, kimileri de şaşkınlıklarını dile getirdi. Selda Bağcan takipçisinin yaptığı yoruma "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" diye yanıt verdi.