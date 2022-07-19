Selçuk Ural yıllar sonra anlattı: Hakan hapse girince Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedim

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü müzisyen Selçuk Ural oldu. Hakan Ural'a yıllarca babalık yaptığını söyleyen Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştığını anlattı.

"HAKAN HAPSE GİRİNCE ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİM"

Hakan Ural'ın hapiste rahat etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini söyleyen Selçuk Ural, "Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Ben Tayyip Bey'le nasıl tanıştım biliyor musun? Rahmetli Adnan Şenses, Recep Tayyip Erdoğan ile samimiydi. Hakan'ın hapsi çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim. O zaman Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı yapıyordu. Bir şiir okuduğu için hapse girmişti. Pınarhisar'daki özel bir hapishanede yatıyordu. Hakan'ın o hapishanede olup başına bir iş gelmemesi için yanında kalmasını rica ettim. Erdoğan da kabul etti fakat savcı izin vermedi. Allah ve yakın arkadaşlarım Hakan için yaptıklarımı biliyor" şeklinde konuştu.