Seda Sayan, çorap giymediğini göstermek için canlı yayında bacağını masaya uzattı

Yaz aylarında bile çorapsız dışarı çıkmadığını söylemesiyle adından söz ettiren Seda Sayan, Okan Bayülgen'in programına bir anda ayağını masaya uzatarak "Çorapsız geldim senin yüzünden" dedi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bayülgen ise "Büyük bir olay oluyor şu anda" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ve aşk dolu pozlarıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Seda Sayan, Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu. Yaz aylarında bile çorapsız dışarı çıkmadığını söylediği için Okan Bayülgen tarafından dalga geçilen Sayan, canlı yayında yaptığıyla herkesi güldürdü.

BİR ANDA BACAĞINI MASAYA UZATTI

Program esnasında ayağını bir anda masaya uzatan Seda Sayan, Bayülgen'e "Çorapsız geldim senin yüzünden" dedi. Sayan'ın hamlesi karşısında şaşkına dönen Bayülgen ise "Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var" ifadelerini kullandı.

"ÇORAP BENİM İÇİN BİR FİLTRE"

Çorap giymeyi sevdiğini söyleyen Seda Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Pantolon giydiğimde çorap giymiyorum. Benim için bir filtre. Senin dediğin gibi de anneanne çorabı giymiyorum. Jennifer Lopez falan 2 tane üst üste giyiyor."