Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezona birbirinden iddialı oyuncularla başlıyor. Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in ardından Şebnem Dönmez ile Servet Pandur dahil oluyor.

GİRAY'IN ANNESİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 23 Ağustos'ta sete çıkacak olan Ketche'nin yönettiği dizinin kadrosuna katılan Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner'in oynadığı Giray'ın annesi Heves'i oynayacak. Servet Pandur da Özge Özacar'ın oynadığı Görkem'in babası Resul'un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın Hacı Asude'ye hayat verecek.

YENİ İSİMLER KADRODA

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, dizide Kıvılcım'ın Meri lakaplı kuzeni Meryem'i oynayacak. Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik ise dizide yayınevi sahibi Cemal'e hayat verecek. Son olarak Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nde Firuz'u oynayacak. Servet Pandur aynı zamanda Firuz'un annesi olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Batuhan Yüzgüleç

Şebnem Bozoklu

Şebnem Dönmez

Fırat Çelik

Servet Pandur