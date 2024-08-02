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Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor

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Başarılı oyuncular Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Dönmez dizide Giray'ın annesi Heves'i, Pandur da Görkem'in babası Resul'un evleneceği Hacı Asude'yi oynayacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezona birbirinden iddialı oyuncularla başlıyor. Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in ardından Şebnem Dönmez ile Servet Pandur dahil oluyor.

GİRAY'IN ANNESİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 23 Ağustos'ta sete çıkacak olan Ketche'nin yönettiği dizinin kadrosuna katılan Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner'in oynadığı Giray'ın annesi Heves'i oynayacak. Servet Pandur da Özge Özacar'ın oynadığı Görkem'in babası Resul'un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın Hacı Asude'ye hayat verecek.

YENİ İSİMLER KADRODA

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, dizide Kıvılcım'ın Meri lakaplı kuzeni Meryem'i oynayacak. Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik ise dizide yayınevi sahibi Cemal'e hayat verecek. Son olarak Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nde Firuz'u oynayacak. Servet Pandur aynı zamanda Firuz'un annesi olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyorBatuhan Yüzgüleç

Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyorŞebnem Bozoklu

Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyorŞebnem Dönmez

Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyorFırat Çelik

Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyorServet Pandur

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Olabilir Olamaz:

keşke başlasa da en azında dağıtsak

2
0
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Birşey demedimki:

TR deki onlarca gereksiz diziden biri. Ne veriyor gençlere ? Kocaman bir hiç. Seyretmeye değmez dizilerden biri daha..

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0
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