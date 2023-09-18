Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı. Günde 16 saat aç kalan şarkıcı, saat 16.00'dan sonra sadece bitki çayı ve ödem attırıcı ürünler kullanıyor.

Yüzündeki değişim ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Zara, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yakın zamanda amcasını kaybettiği için iştahının kesildiğini söyleyen Zara, kendisi 16 saat aç bıraktığı diyetten bahsetti.

16.00'DAN SONRA YEMEK YEMİYOR

Nasıl zayıfladığını anlatan şarkıcı, "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin. Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" ifadelerini kullandı.