Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti - Haberler

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Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yoğun bir konser maratonu olan güzel şarkıcı Simge, dün akşam sahne aldığı mekanda adeta şov yaptı. Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı bir elbise giyen Simge, kıvrak dansıyla da adından söz ettirdi.

İSTANBUL (Haberler.com) - Mış mış, Üzülmedin mi, Prens ve Prenses, Yankı, Ben bazen, Öpücem gibi birçok şarkısıyla liste başı olan Simge, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz konseri takvimini şimdiden dolduran güzel şarkıcı mayıs, haziran, temmuz, ağustos ayları için anlaşmalarını yaptı. Simge, dün akşam da İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Simge, muhabirlerin, "Bu tempoya nasıl ayak uyduracaksınız?" sorusuna "Doğru beslenerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak" cevabını verdi.

Sahnede ışıltılı siyah uzun bir elbise tercih eden Simge, beline kadar uzanan derin yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fiziğiyle göz kamaştıran Simge, kıvrak dansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti

Konserde hayranlarının büyük bir ilgisiyle karşılaşan Simge, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu soğuk havaya, kara karşı bizi yalnız bırakmayan seyircime teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Birlikte olduğumuz her an çok güzel" dedi.

Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (4)

Vatan:

Allah Türk ordusundaki askerlere sabır versin ve nurdan bunlar için savştıkları onların bunlara karşı istikrarlı için tebrik ediyorum Allah yardımcınız olsun Türk ordusu muzaffer olsun

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mesut:

Ne diyelim. Herkesin kendi tercihi. Umarım Allah ıslah eder ve doğru yolu bulur.

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Alis Yiğit:

Kim ne giyerse giysin bizenede biz saygı duyoruz kucak dansı falan bize biraz fazla geldi

Cevap Yaz 13 60 Yayından Kaldır
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