Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızının annesinin başında yaşadığı acı anlar kameralara yansıdı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

OĞLU ACI HABERİ DUYURDU

Sanatçının ölümü, oğlu Tuğberk Yavuz tarafından sosyal medyadan duyurulmuştu. Yavuz, yaptığı paylaşımda intihar iddialarını yalanlayarak, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada çıkan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. 27 Eylül'de Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan sanatçı, Tuzla Mezarlığı'nda defnedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının kızı Tüyam'ın annesinin başında dakikalarca "Annem" diye feryat ettiği ve sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı. Yürek burkan o anlar sosyal medyada gündem oldu.