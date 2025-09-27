Haberler

Şarkıcı Güllü nasıl öldü? İşte gözlerin çevrildiği kızının ilk sözleri

Güncelleme:
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem, annesinin Roman havası eşliğinde oynarken alkollü olduğu için dengesini kaybedip camdan düştüğünü, "Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" diyerek olayın kaza olduğunu söyledi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Savcılıkta ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü" dediği öğrenildi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla ' Güllü' olarak bilinen Gül Tut, dün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu. Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun" dedi.

"TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Güllü'nün cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, "26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Güllü'nün pencereden düşmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün düşmeden önce odadaki son görüntüsü ile olaydan sonra kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı. Güllü'nün, olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı da öğrenildi. Güllü sosyal medya paylaşımında, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi. Öte yandan olaydan önce Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş yaptığı anlar, soruşturma dosyasında yer aldı.

KIZI TUYAN: KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor. Olay sonrası ifadesi alınan Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Ya 1.50 boyunda bir kadın. Camdan nasıl dengesini kaybederek düşebilir. Cam en az yerden 1 metre yükseklikten başlar. Yani oynarken dengesini kaybetmesi sonrasında tam cama doğru düşmesi ve çok kısa boylu olan bir kadının o camdan aşağıya düşmesi yani bütün bu zor ihtimallerin bir arada aynı anda olması neredeyse imkansız. Kaldı ki kamerada kızları içeride onu gormuyorlar sadece sese bakıp anlıyorlar düştüğünü yani ifade de çok çelişkili hatta yalan

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaraca Kilicyaldir:

aynen

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kadının ağırlığı ya omuzundan yukarı ise? bol bol altın küpe takmıştır, böylelikle baş tarafı en ağır yer olmuştur. birde bir karış yüksek ayakkabı giydiyse bu iş tamam. galiba 1600lü yıllarda isveç zamanın en modern savaş gemisi wasa'yı yaptı, güp güzel denizde daha azıcık yol gittikten sonra tepe takla devrildi.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıtugba b.:

eve giren ekipler bile düşme tehlikesi yaşamış, camın duvarı yerden 50 cm yüksekmiş cam malesef belli ki o kat o daire daha sonradan binaya eklenmiş o yüzden boyutlar normal bir daire gibi değil, ayrıca kadın şak şak el seslerine noluyo lan derken bile kafası güzel gorunuyor ve sacları ıslak. belli ki ayagı kaymış dengesini kaybetmiş düşmüş. emin olun hicbir insan annesini öldürmez öldüren cidden delidir. bu kız annesini seven biriydi psikolojisini düşünemiyorum şuan Allah kolaylık versin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

cenaze de abim itti diyordun ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Ölenin arkasından Çirkinleşin ama sınır tanımayın olur mu, ahlaksızlar sizi....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
