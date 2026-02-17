Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında; şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gece saatlerinde gerçekleşen son operasyonda aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu'nun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişiye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyonda şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve boksör Adem Kılıçcı dahil 16 isim gözaltına alındı.
- Soruşturma kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve Edis'in Brezilya'ya gittiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA
Operasyonda; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı gözaltına alındı.
"DÜN AKŞAM BREZİLYA'YA GİTTİ" İDDİASI
Soruşturma kapsamında şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Edis'in dün akşam yurt dışına çıkarak Brezilya'ya gittiği söyleniyor.