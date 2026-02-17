Haberler

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Güncelleme:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında; şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gece saatlerinde gerçekleşen son operasyonda aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu'nun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişiye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve boksör Adem Kılıçcı dahil 16 isim gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve Edis'in Brezilya'ya gittiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA

Operasyonda; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı gözaltına alındı.

"DÜN AKŞAM BREZİLYA'YA GİTTİ" İDDİASI

Soruşturma kapsamında şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Edis'in dün akşam yurt dışına çıkarak Brezilya'ya gittiği söyleniyor.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMali:

Bu işin çözümü çok basit. Tüm Ülke düzenli gidip test versin... kim ak kim kara çıksın ortaya

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Fikir güzel ama masraflar kimden:)) Devlet muayeneden, ilaçtan bile dünya para kesiyor bunu ücretsiz yapar mı?

yanıt7
yanıt1
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

vay vay birileri haber vermişse benziyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumları5pn57k2vyk:

ayne öyle

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İki gün önce Çerçioğlu Aydın'da boş meydanda kendisine konser verdirmişti ona sorun:))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Onbaşı:

idaaaaaammmm

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

