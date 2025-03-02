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Şarkıcı Ceylan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti: Yıllara kafa atmışım resmen

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Şarkıcı Ceylan, ikonikleşen yer sofrası fotoğrafını tekrar çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Ceylan, binlerce yorum beğeni alan fotoğrafına, "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen." ifadelerini yazdı.

"Küçük Ceylan" adıyla bilinen Türk halk müziği ve arabesk sanatçısı Ceylan, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sıklıkla yaptığı imaj değişiklikleriyle ve yaptırdığı estetiklerle konuşulan Ceylan, meşhur yer sofrası pozunu yıllar sonra tekrar çektirdi.

"ELAZIĞ YER SOFRASINDAN HERKESE HAYIRLI SAHURLAR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından herkese hayırlı sahurlar. Ben bacımla açılışı yaptım" yazdı.

Şarkıcı Ceyhan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti: Yıllara kafa atmışım resmen

"YILLARA KAFA ATMIŞIM"

Hemen ardında bir paylaşım daha yapan ve iki fotoğrafını karşılaştıran Ceylan, "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen." ifadelerini kullandı. Ceylan'ın ikonikleşen pozunun yeni versiyonuna beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcı Ceyhan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti: Yıllara kafa atmışım resmen

Şarkıcı Ceylan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti: Yıllara kafa atmışım resmen
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıASar Gnc:

ne tasi be öcü gibisin

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Estetiksiz doğal halin daha iyidi keşke estetik olmasaydın ama hala gençsin Allah çolupuna çocuğuna bağışlasın 80 lerde arabesk furyası vardı onların filmleriyle şarkılarıyla büyüdük tarzını türkücü yaptı keşke arabesk tarzından hiç vazgeçmeseydi

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bende ceylanin almanya ulm sehrine bagli senden´de komsuluk yaptigimiz zamandaki sümüklü halini hatirliyorum Allah günah yazmasin küt burunlu cirkin bir cocuktu babasi rahmetli sazci ahmet Türk kahvelerinde dügünlerde calar 10 - 12 yaslarindaki ceylan söylerdi, daha sonra ben baska bir sehire tasindim ve ceylanin babasinin ceylanin annesini bosayip münihten bir sarkici kadinla evlendigini veya beraber yasadigini duydum.

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

niye Elazığ Tunceli yer sofrası niye demedi ki aslen Tunceli li ya Elazığ ne alaka

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

rahmetli babasi sazci ahmetle almanya sendende bir sürede arkadasligimiz olmustu bir cok yerde ceylanin babasinin tuncelili oldugu yaziyor ama bana rahmetli ahmet aslen hatayli oldugunu söylemisti, ceylan o zamanlar 10 yaslari civarindaydi.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

30-40 Sene Once Halk Kitlelerin Kalbine Girip, Idol Olup, Takdir Alabilirdin..Artik Dunya Degisti, Halk Baska Seylerle Vakit Geciriyor..

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

valla yillarq kafa atan bir insan henuz yeryuzunde yok... bence yillar sana kafa atmis ama, sen kabul etmezsin tabi... ama gorursun bir kac seneye... :)))

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

midem bulandı şu anki yaglı halinden

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