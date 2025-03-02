Şarkıcı Ceylan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti: Yıllara kafa atmışım resmen

"Küçük Ceylan" adıyla bilinen Türk halk müziği ve arabesk sanatçısı Ceylan, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sıklıkla yaptığı imaj değişiklikleriyle ve yaptırdığı estetiklerle konuşulan Ceylan, meşhur yer sofrası pozunu yıllar sonra tekrar çektirdi.

"ELAZIĞ YER SOFRASINDAN HERKESE HAYIRLI SAHURLAR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından herkese hayırlı sahurlar. Ben bacımla açılışı yaptım" yazdı.

"YILLARA KAFA ATMIŞIM"

Hemen ardında bir paylaşım daha yapan ve iki fotoğrafını karşılaştıran Ceylan, "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen." ifadelerini kullandı. Ceylan'ın ikonikleşen pozunun yeni versiyonuna beğeni ve yorum yağdı.