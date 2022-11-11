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Şampiyonların buluşması heyecan yarattı! Herkes aynı şeyi düşünüyor

Magazin Haberleri

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ve birinciliği kaparak büyük mutluluk yaşatan Sertap Erener, sürpriz paylaşımıyla şaşırttı. Sertab Erener, Eurovision Şarkı Yarışması'nın bir diğer birincisi Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak bir araya geldi.

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda aldığı birincilikle ülkeyi sevince boğan Sertap Erener, paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

"SÜRPRİZ"

Erener, bir başka Eurovision birincisi olan Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak ile beraber çekildiği bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. "Everyway That I Can" adlı şarkısıyla ülkemizi temsil eden şarkıcı paylaşımına "Sürpriz!" notunu düştü.

Şampiyonların buluşması heyecan yarattı! Herkes aynı şeyi düşünüyor

DÜET Mİ GELİYOR?

İki Eurovision birincisinin bir araya geldiği bu paylaşıma beğeni yağdı. İkilinin bu karesi düet yapacakları yönünde yorumlandı. Rybak daha önce yaptığı bir açıklamada bir Türk şarkıcıyla düet yapmak istediğini söylemişti. Birçok kişi şarkıcının Hadise ile düet yapacağını ileri sürmüştü.

Şampiyonların buluşması heyecan yarattı! Herkes aynı şeyi düşünüyor

Şampiyonların buluşması heyecan yarattı! Herkes aynı şeyi düşünüyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Sertap Erener Magazin Haberler

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