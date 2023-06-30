Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar'ın son hali kahretti

Alkol zehirlenmesinden dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı. Ünlü oyuncunun eşi ""Biz iyiyiz daha da iyi olacağız" notunu düştü. Taşpınar'ın oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda uzun süre tedavi görmüştü. Taşpınar'ın hastane yatağından son görüntüsünü eşi yayınladı.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLEDİ

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Cevat Akarsu karakterine hayat veren 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, 8 Haziran gecesi Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar'ın acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Ardından oyuncu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınarak entübe edildi.

EŞİ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı. Eşi Berna Taşpınar "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hala telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz. Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler."

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Paylaşıma geçmiş olsun mesajları yağarken Şekip Taşpınar'ın oldukça zayıflaması sevenlerini üzdü.