Üye Girişi
Haberler

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar'ın son hali kahretti

Magazin Haberleri

Alkol zehirlenmesinden dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı. Ünlü oyuncunun eşi ""Biz iyiyiz daha da iyi olacağız" notunu düştü. Taşpınar'ın oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda uzun süre tedavi görmüştü. Taşpınar'ın hastane yatağından son görüntüsünü eşi yayınladı.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Cevat Akarsu karakterine hayat veren 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, 8 Haziran gecesi Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar'ın acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Ardından oyuncu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınarak entübe edildi.

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar'ın son hali üzdü! Tanınmayacak halde

Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı. Eşi Berna Taşpınar "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hala telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz. Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler."

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar'ın son hali üzdü! Tanınmayacak halde

Paylaşıma geçmiş olsun mesajları yağarken Şekip Taşpınar'ın oldukça zayıflaması sevenlerini üzdü.

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar'ın son hali kahretti! Tanınmayacak halde

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kurtlar Vadisi Zehirlenme Sahte İçki Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title