Sahnede yüzüne pet şişe fırlatılan Zeynep Bastık, konserini yarıda kesti

Son yıllarda dansları ve sesiyle adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, dün akşam Mersin'de sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Bastık'ın konseri tatsız bitti.

"YARALANMAKTAN KIL PAYI KURTULDUM"

Sahnede seyircilerden yüzüne lazer ışık tutulmasından rahatsız olan şarkıcı, sevenlerini uyardı. Işığın ardından sahneye pet şişe atılmasıyla sinirlenen Bastık, son 3 şarkı kala konserini bitirdi. Konserinde yaşadığı talihsiz anların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Dün akşamki konserimiz harika başlayıp, belli bir yere kadar da harika devam etti. Fakat gece daha sonra ikazlarımıza rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum sahneye atılan su şişesiyle devam etti."

"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE ETTİM"

"Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son 3 şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor."

"EVİME KORKUNÇ ANILARLA DÖNMEK YARALADI"

"Bu bir sevgi gösterisi mi? 'Sahneden in' deme şekli mi? Bizi stres topu olarak mı görüyor bazıları? Kafamda bir sürü soru. Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum, görüyorum bir süredir. Ne acı... Sizinle her yerde şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak emin olan bizi derinden yaralıyor. Çözümü nedir bilmiyorum. Ama son derece üzgün ve kırgın olduğumu söylemek istedim. Tekrar geri kalan tüm sevenlerimden özür dilerim. Dün söylediğim gibi daha makul zamanlarda ve şartlarda tekrar görüşmek üzere."