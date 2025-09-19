Sahnede silahlı saldırıya uğrayan Çakal korku dolu anları anlattı

Ağustos ayında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali, sahnede yaşanan kanlı saldırıyla hafızalara kazındı. 24 yaşındaki rapçi Emirhan Çakal, sahne performansının ardından vinçle indirilirken bacağından vurularak hastanelik oldu.

Olayın perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Görgü tanıklarına göre saldırı, izleyicilerden F.D.'nin fotoğraf çektirme isteğinin reddedilmesinin ardından gerçekleşti. Organizasyon ekibinin, Çakal'la çekim yapılmasının uygun olmayacağını bildirmesi üzerine F.D., sahneden indirilen genç sanatçıyı havalı tüfekle hedef aldı. Kurşun, Emirhan Çakal'ın bacağına isabet ederek kemiğe saplandı. Hemen hastaneye kaldırılan Çakal, acil ameliyata alındı.

Yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Emirhan Çakal, yaşadığı korku dolu anları ilk kez anlattı.

"AYAĞIMI KIPIRDATAMIYORDUM"

Aylar sonra sessizliğini bozan Emirhan Çakal, o gecenin detaylarını şu sözlerle anlattı, "Dizimde bir darbe hissettim ama paintball mermisi falan sandım. Sonra kanamaya başladığını fark ettim. O an sadece arkadaşlarıma indirin diyebildim. Ayağımı kıpırdatamıyordum."

"HER YERDE VİDEOLAR DOLAŞIYORDU"

Hemen ameliyata alınan Çakal, ertesi sabah Los Angeles'a uçuşu olduğu için olayın medyaya yansımamasını istemiş: Haber olmadan halledelim istedim ama sabah uyandığımda Türkiye'nin gündemindeydim. Her yerde videolar dolaşıyordu. Çok üzüldüm.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMADIM AMA UZAKLAŞTIM"

Üç gün hastanede kaldıktan sonra yurt dışına çıkan Emirhan, hem fiziksel hem zihinsel toparlanma süreci yaşadı. Burning Man ve New York seyahatlerine çıkan Çakal, sosyal medyaya da ara verdi: Kafamı toplamak, biraz geri çekilmek istedim. Sosyal medya paylaşımı bana o dönem doğru gelmedi.