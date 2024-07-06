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Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü

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Komedyen Şahan Gökbakar, UEFA Disiplin Kurulu'nun bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maç cezasına öfke kusarak "Çocuk Türk ve sevincini bozkurtla yapmış. Kime ne ya? Hadi lan oradan, İkiyüzlü UEFA" dedi.

UEFA, Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Günlerdir dünya gündemine yer alan konuya bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"İKİYÜZLÜ UEFA"

X hesabından yaptığı paylaşımda Demiral'a verilen cezaya öfke kusan Şahan Gökbakar'Ya çocuk sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış? Çocuk Türk ve sevincini bozkurtla yapmış. Kime ne ya? 2 maç men nedir kardeşim? UEFA resmen saçmalamış. Avusturya galibiyetimiz ağır geldi galiba! Ulan Bellingham rakip takıma karşı babafingoyu avuçluyor; tahrik var, hakaret var, ona 20 bin avro ceza. Hadi lan oradan! İkiyüzlü UEFA! Shame on you (Yazıklar olsun sana)" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü

MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ MEN CEZASI

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA da milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Şahan Gökbakar Merih Demiral Çocuk Magazin Haberler

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