Şahan Gökbakar... 'DENGENİZ KAYIPTI, BULUN DİYE UĞRAŞTIK!'

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği konuşmasında sanatçılara yönelik söylediklerinden dolayı tepki çeken Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, özür diledi.

İnce'nin özrünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar ise "Parti arkanızda durmadı, şişede durduğu gibi durmadı.

Bütün sanatçılar size bilinçli saldırdı. Dengeniz kayıptı zaten, biz bulun diye uğraştık. Bu kadar oldu" dedi.

100 bin imza sınırını aşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştiği basın toplantısında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri hedef alarak "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, özür diledi.

İnce'nin özür açıklamasına Şahan Gökbakar'dan cevap gecikmedi.

İNCE: ÜLKEMİN SANATÇILARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM

"Sözde sanatçı" ifadesiyle Gonca Vuslateri, Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Genco Erkal gibi isimlerin tepkisini çeken Muharrem İnce, yeni bir açıklama yaparak "John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der.

Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan 'sözde sanatçılar" şeklinde bir ifade çıktı.

Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum.

Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.

GÖKBAKAR: DENGENİZ KAYIPTI, BULUN DİYE UĞRAŞTIK

Muharrem İnce'nin açıklamasından önce bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Kalabalıkta yapılan ayıbın, tenhada özrü olmaz. Biraz ince oldu ama anladın sen onu. Sevim koş" dedi.

Daha sonra İnce'nin özür paylaşımını yayınlayan Gökbakar, yeni paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: Hah! Kalabalıkta özür de gelmiş. Artık sizle ilgili yazmayacağım.

Her yaptığınız hatada, sebep hep başkaları değil mi? Parti arkanızda durmadı, şişede durduğu gibi durmadı.

Bütün sanatçılar size bilinçli saldırdı vs. Dengeniz kayıptı zaten, biz bulun diye uğraştık. Bu kadar oldu."

"AYNA VAZİFESİ GÖRÜR BELKİ..."

İnce'ye bir tepkide sanatçı Sibel Alaş'tan geldi. Alaş, İnce'nin söz konusu 'özür' paylaşımına yanıt olarak, "Madem Steinbeck seviyorsunuz sevgili @vekilince... "Bence insanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız" da diyor kendisi. Ben şuraya bırakayım bu cümleyi, ayna vazifesi görür belki. (Steinbeck okumanıza pek sevindim nedense.)" dedi.

Madem Steinbeck seviyorsunuz sevgili @vekilince ... "Bence insanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız" da diyor kendisi. Ben şuraya bırakayım bu cümleyi, ayna vazifesi görür belki. (Steinbeck okumanıza pek sevindim nedense.) https://t.co/HkapLAnFZo

— Sibel Alas (@SibelAlas) March 27, 2023

İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

İnce'nin özrü sosyal medyada gündem olurken; ünlü oyuncu Mine Tugay'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

Muharrem İnce'yi isim vermeden eleştiren Tugay, "Demek ki her dengeni kaybettiğinde eleştirdiğinden bir farkın kalmayacak.." dedi.

Demek ki her dengeni kaybettiğinde eleştirdiğinden bir farkın kalmayacak..

— mine tugay (@Minetugay) March 27, 2023

Öykü Serter şu sözleri kullandı:

"Sanatçı değilim insanım,

İyi niyetliyim ama aptal değilim.

Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum.

O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum.

Sana verdiğim o lanet oy için kendimden özür diliyorum."

Sanatçı değilim insanım,

İyi niyetliyim ama aptal değilim.

Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum.

O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum.

Sana verdiğim o lanet oy için de kendimden özür diliyorum. @vekilince

— öykü serter (@Laforizma) March 28, 2023