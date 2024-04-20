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Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Morgül taklidi

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Komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm şarkısını taklit ettiği bir video paylaştı.

Filmleri ve yayınladığı eğlenceli videolarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, bu sefer de Yılmaz Morgül'ü taklit etti.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in bir süredir gündemden düşmeyen Ateşe Düştüm şarkısını seslendirdi.

Morgül'ün bağıra bağıra şarkı söylediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olunca Şahan Gökbakar'da taklidini yaptı. Komedyenin filtre kullanarak dudaklarını şişirerek şarkıyı söyledi.

Gökbakar'ın "Ateşi hissettir bana" notuyla yayınladığı videoyu paylaşan Yılmaz Morgül ise kahkaha emojileriyle karşılık verdi.

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Şahan Gökbakar (@sahangokbakar)'in paylaştığı bir gönderi

Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Morgül taklidi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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