Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Kızılay yorumuna dikkat çeken paylaşım: Neden yorgan hala pireli?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap derneğine çadır sattığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık ile komedyen Şahan Gökbakar arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

"PİRE İÇİN YORGAN YAKMAYALIM"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir programda, "Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?" sorusuna, "Böyle bir dönemde çadır satılmaz. Bu bir hataydı. Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız. Pireye kızıp yorgan yakmayalım" cevabını verdi.

"YORGANI NEDEN PİREDEN ARINDIRMIYORSUNUZ?"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifa etmesini defalarca dile getiren oyuncu Şahan Gökbakar, Kalın'ın yorumunu görünce dayanamadı. Sosyal medyada paylaşılan sözlerin altına ünlü oyuncu "Bu çadır satan Kızılay Başkanı Kerem'den herkes rahatsız. Ak Partili yöneticiler açık açık söylüyor. Hep aynı cümle, 'Pire için yorgan yakmayalım'. Burada soru şu; Madem yorgan pireli; yorganı neden pireden neden arındırmıyorsunuz? Neden yorgan hala pireli? Yarışmayan pire yenilemez mi?" yorumunu yaptı.