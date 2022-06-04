Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü rapçi Killa Hakan, yoğun bakıma kaldırıldı - Haberler

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumun çok ciddi olduğu öğrenildi. Haberin yayılmasının ardından Twitter'da gündem olan Killa Hakan'a destek paylaşımları gelmeye başladı.

"ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR"

Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan'ın sağlık durumundan bahsetti. Rapçinin durumunun ciddi olduğunu söyleyen Massaka, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılması kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü rapçi için "Ona bir şey olursa çocukluğum ölür" ve "Umarım kötü haber gelmez" paylaşımları yapmaya başladı.