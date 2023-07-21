Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un son halini paylaşması

Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun'un sağlık durumunu paylaştı ve onu köydeki yayla evinde ziyaret ettiğini söyledi.

Safiye Soyman'ın sağlıklı bir yaşam süren oğlu Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 24 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkum kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başladı.

"GÜNDE 30 KEZ ARIYORUM"

Safiye Soyman, "Oğlum şu an Burdur'da, oranın havası iyi geldi. Yardımcım Bekir oğlumu Burdur'a götürdü. Orada Harun'uma bir hareket geldi. 'Oğlum rahat etsin' diye hemen bir ev yaptırdım.

Yazın Bodrum sıcak oluyor, Burdur'un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"OĞLUMU MERAK EDENLER VAR"

Safiye Soyman, sosyal medya hesabından sağlık durumu merak edilen oğlu Harun'un son halini paylaştı.

Ünlü şarkıcı, "Haruncuğumu oğlumu çok merak edenler var, soranlar var sağlık durumu hakkında. Hepinizden Allah razı olsun.

Ben de onu sağlığı için yazın sıcaktan 4 aylığına köyde yayla evinde, oksijeni bol, havası serin bir yerde evinden ve bahçeden sizlere göstermek, paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

"CENNET GİBİ BİR YERDEYİZ"

Safiye Soyman, sözlerini "İşte böyle cennet gibi bir yerdeyiz. Paşamı gezdiriyorum. Hepinize sevgiler, soranlara sağ olsunlar, var olsunlar.

Hepinizi öpüyoruz. Bütün dualarınızı bekliyoruz" diyerek sonlandırdı.