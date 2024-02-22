Sadece 2 bölümü yayınlanan Senden Önce dizisi için final kararı alındı

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Senden Önce dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Kadrosunda Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer ve Altan Erkekli başrolünde yer aldığı Senden Önce dizisi için final kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. bölümü yayınlanan dizi istenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı için 3. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

SENDEN ÖNCE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Senden Önce' adlı televizyon dizisinde Hakan, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinin sahibidir. Ancak, altı ay önce evlendiği eşi Merve ile son zamanlarda bazı sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu karmaşık dönemde, Hakan'ın hayatına Sahra adında bir kadın girer. Sahra'nın hayatlarına girişi, Merve ve Hakan'ın birbirlerine olan sevgilerini, sırlarını ve sadakatlerini sorgulamalarına neden olur.