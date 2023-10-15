Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de düzenlenen Runway Model Universe Güzellik Yarışması'nda kadınlarda birinci Fransa'dan yarışmaya katılan Myroslava Shotropa oldu. Erkeklerde ise yarışmaya Bulgaristan'dan katılan Liubomir Genov birinci seçildi. Filistin adına yarışmaya katılan model Dayana Saleh, podyumda yürüdüğü sırada Filistin bayrağı açtı.

Runway Model Universe Güzellik Yarışması'nda Fransa ve Bulgaristan birinci oldu

CUMHURİYETİN 100. yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenen Runway Model Universe Güzellik Yarışması'nda kadınlarda birinci Fransa'dan yarışmaya katılan Myroslava Shotropa oldu. Erkeklerde ise yarışmaya Bulgaristan'dan katılan Liubomir Genov birinci seçildi. Filistin adına yarışmaya katılan model Dayana Saleh, podyumda yürüdüğü sırada Filistin bayrağı açtı.

İlki Filipinler'de düzenlenen Runway Model Universe Güzellik Yarışması, Cumhuriyetin 100. yılında Runway Model Universe Vakfı tarafından Türkiye'de düzenlendi. 35 ülkeden 40 modelin katıldığı yarışmanın finali dün akşam Pendik'teki bir otelde yapıldı. Final gecesini değerlendiren tasarımcıve eğitmen Ronald Legaspi "Çok heyecanlıyız. Artık final günü. Sizlerle beraberiz ve çok mutluyuz " dedi. Runway Model Universe yarışmasının kurucu başkanı Vermont Nunez Rosa ise, " İyiakşamlar Türkiye. Ben Vermont Nunez Rosa. Runway Model Universe Türkiye, bizim ikinci yarışmamız" dedi.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Yarışmanın sunuculuğunu Canan Tuğaner üstlenirken jüri üyeleri arasında Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş ile yapımcı Mustafa Topaloğlu da vardı. Yarışmacılar, abiye kıyafetler, mayo ve ülkelerine özgü geleneksel kıyafetlerle podyumda yürüdü. Filistin adına yarışan güzel Dayana Saleh ise podyumda yürüdüğü sırada Filistiğin bayrağı açtı.

ERKEKLERDE BİRİNCİ BULGARİSTAN, KADINLARDA BİRİNCİ FRANSA OLDU

Oylama sonucunda erkeklerde Bulgaristan'dan yarışmaya katılan Liubomir Genov birinci seçilirken, Avustralyalı yarışmacı Lewis Lawrence ikinci, Gürcistan adına yarışmaya katılan Zurika Kartsivadze ise üçüncü oldu.Kadınlarda ise Fransa'dan yarışmaya katılan Myroslava Shotropa birinci seçilirken, Filipinli model Zilanni Eve Rojas ikinci, Belçikalı model Elizabeth Victoria ise üçüncü oldu. Yarışmada Türkiye adına yarışan modeller dereceye giremedi.