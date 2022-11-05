Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Duy Beni dizisi final yapıyor

Yaz aylarında başlayan Duy Beni dizisi için final kararı verildi. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 21. bölümdeki performans durumuna göre 22. bölümde final yapacak.

Başrollerini Halin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan ve Durul Bazan'ın üstlendiği Star TV'nin yazlık dizisi Duy Beni, final yapmaya hazırlanıyor. 18. bölümü yayınlanan dizi, birkaç hafta sonra ekran macerasını noktalayacak.

22. BÖLÜMLE FİNAL YAPABİLİR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Reytingleri düşen dizinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Uzun süredir dizinin 20. bölümde ekrana veda edeceği konuşuluyordu. Ancak son gelen bilgi şu yönde;"Duy Beni" 20. bölümde final yapmayacak. Ancak eğer yeni bir değişiklik olmazsa dizi 21. bölümündeki performansına göre 22. bölümde bitebilir.

Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği diziyi başarılı senaristler Meriç Demiray ve Cüneyt Bolak kaleme alıyor.