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Reyting rekortmeni dizinin güzeli Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla yıktı geçti

Magazin Haberleri

Reyting listesine hızlı giriş yaparak kısa sürede liderliğe oynayan Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozları, hayranlarından tam not aldı. Genç oyuncu için "Yerli Bella Hadid" yorumları yapıldı.

Dizilerden yana bir türlü şansı gülmeyen kanalları arasında yer alan Star TV, Yalı Çapkını dizisinden istediği verimi aldı. Dizi, yayına başlamasından kısa bir süre geçmesiyle birlikte reytinglerde zirveye oynamaya başladı. Dizinin oyuncuları da bir anda magazin gündeminde öne oturmaya başladı.

SEYRAN KARAKTERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Dizide Seyran karakterine hayat veren isim ise güzel oyuncu Afra Saraçoğlu. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle göz dolduran Saraçoğlu, dizinin hayranlarının favorilerinden biri olarak görülüyor.

Reyting rekortmeni dizinin güzeli Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla yıktı geçti

SON POZU YIKTI GEÇTİ

Son olarak Saraçoğlu da farklı bir giyim tarzı benimseyenler arasında yer aldı. Ünlü isim, ceketinin altına sütyen kullanmadan poz verdi. Oyuncunun bu pozları hayranlarından beğeni aldı.

İşte Saraçoğlu'nun o pozu:

Reyting rekortmeni dizinin güzeli Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla yıktı geçti

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Afra Saraçoğlu Magazin Haberler

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